Eine Entscheidung für eine zusätzliche Produktionsstätte in Michigan wird für 2028 erwartet. Angaben zum Volumen der Investitionen machte das Unternehmen in der Mitteilung nicht. Oerlikon wolle mit dem Ausbau seine Rolle als wichtiger Partner für die Luftfahrt-, Energie- und Automobilindustrie in Nordamerika stärken.