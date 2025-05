Damit geht der Präsident einer grossen Schweizer Sammelstiftungen im Vorfeld der Zinssitzung der SNB am 19. Juni in die mediale Offensive - und heizt die Diskussionen um die geldpolitische Ausrichtung der SNB an. Der Beitrag von tellco-Stiftungsratspräsident Hofmann wurde am Mittwoch auf der Homepage von Tellco veröffentlicht.