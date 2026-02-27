Die ‌Beziehungen der islamischen Nachbarländer sind seit ​Langem angespannt. Die pakistanische Regierung wirft den in Kabul herrschenden Taliban vor, Extremisten der Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) Unterschlupf zu bieten. Die Taliban-Führung weist dies zurück. In der Nacht griff Pakistan Taliban-Ziele in mehreren afghanischen Grossstädten an. Auch an der Grenze gab es Gefechte. ‌Beide Seiten meldeten schwere Verluste.