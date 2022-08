Berkshire Hathaway erhöhte seine Anteile im zweiten Quartal vor allem an Apple, Chevron, Occidental Petroleum und Activision Blizzard. Die Beteiligungsgesellschaft verkaufte zudem eine kleine verbleibende Position in Verizon Communications sowie Anteile an General Motors.

Insgesamt war Berkshire im zweiten Quartal ein Käufer von Aktien im Wert von bloss 6 Milliarden Dollar, verglichen mit 51 Milliarden Dollar im ersten Quartal, wie Bloomberg ausgerechnet hat.

Die Transaktionen von Berkshire Hathaway gehen aus Dokumenten hervor, welche die US- Börsenaufsicht SEC jeweils bei Quartalsende veröffentlicht. Mit dem Formular "13F" müssen Institutionelle Investoren mit über 100 Millionen Dollar an verwalteten Vermögen angeben, welche US-Aktien sie innerhalb einer Drei-Monate-Periode gehandelt haben. 13F bietet Anhaltspunkte darüber, was die grössten Investoren über den Aktienmarkt denken.

Apple-Position mit einem Wert von 122 Milliarden Dollar

Die grösste Position, die Buffett im zweiten Quartal zugekauft hat, waren rund 4 Millionen Apple-Aktien, was den Bestand von Aktien des iPhone-Herstellers bei Berkshire auf fast 900 Millionen Stück bringt. Die Aktien, mit rund 40 Prozent die grösste Position im Berkshire-Depot, haben einen Wert von 122 Milliarden Dollar. Buffett kaufte schon im ersten Quartal Apple-Aktien, hörte damit aber nach eigenen Aussagen im Mai auf.

Berkshire kaufte 2,4 Millionen weitere Aktien von Chevron und hob damit den Anteil auf 161 Millionen Aktien. Chevron ist viertgrösste Position im Berkshire-Aktienportfolio mit einem Anteil von rund 8 Prozent.

Desweitern wurden weitere 22 Millionen Aktien vom Energiekonzern Occidental Petroleum dazugekauft, wodurch sich der Gesamtbesitz auf 158,5 Millionen erhöhte. Berkshire Hathaway kaufte auch weitere vier Millionen Aktien am Videospielehersteller Activision Blizzard im zweiten Quartal. Hinzugefügt wurden auch Aktien von Paramount Global und Ally Financial.

Nebst den Verkäufen bei Verizon und General Motors verkaufte Berkshire Hathaway auch Aktien von U.S. Bancorp (die neuntgrösste Position im Berkshire-Depot) und von Store Capital.

