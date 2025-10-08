Schai hat die Erwartungen des Verwaltungsrats des Backwarenkonzerns nach neun Monaten im Amt offenbar nicht erfüllt. Es habe sich schon früh abgezeichnet, dass er den Erwartungen im anspruchsvolleren Marktumfeld nicht gerecht werde, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch.