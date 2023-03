Die als sehr spendablen bekannten Besucher aus China bleiben dennoch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. "Die Rückkehr der chinesischen Touristen wird hier in Berlin, in allen europäischen Ländern und in der ganzen Welt zu spüren sein", sagte der Generalsekretär der Weltorganisation für Tourismus (UNWTO), Surab Pololikaschwili, auf der ITB. So hätten Urlauber aus der Volksrepublik im Vorkrisenjahr 2019 mehr als 250 Milliarden US-Dollar für internationale Reisen ausgegeben. Vor allem beim zollfreien Einkaufen zeigten sich Touristen aus China einer Studie des EHI Retails Institute zufolge besonders ausgabefreudig. So verzeichneten die deutschen Tax-Free-Läden 2018 knapp 95 Einkäufe pro 100 chinesischen Urlaubern, wobei diese durchschnittlich mehr als 500 Euro pro Person ausgaben.