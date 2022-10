Stimmung an den Aktienmärkten noch nicht am Tiefpunkt

Die Stimmung an den Aktienmärkten ist zwar nach wie vor schlecht und wohl auch noch nicht am Tiefpunkt angelangt. "Oft endet ein Bärenmarkt mit einem finalen Ausverkauf", so Geissbühler. Seit der Jahrtausendwende ist der als Angstbarometer bekannte Volatilitätsindex VIX am Ende eines jeweiligen Bärenmarktes immer mindestens über 40 gestiegen. Einen solchen Wert wurde in diesem Jahr noch nicht erreicht. Das verheisst eigentlich nichts Gutes.