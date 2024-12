Welches sind Ihre Erkenntnisse für eine nachhaltige Anlagestrategie?

Im Swiss & Global Equity Team der UBP wenden wir die folgenden drei Prinzipien erfolgreich an für unsere globalen und Schweizer Aktienstrategien. Ersten: Analyse des Unternehmens und seiner Investitionsstrategie. Es wird Zeit darauf verwendet, das Management und seine Prioritäten zu verstehen. Der Fokus liegt dabei auf langfristigen Investitionen und auf der Entwicklung des Cashflow Return on Investment (CFROI – UBS HOLT, zu Deutsch in etwa die Geldflussrendite auf das eingesetzte Kapital, Red.) anstatt sich nur auf Quartalsergebnisse zu konzentrieren. Zweitens: Wir investieren wie das Management eines Unternehmens. Wir untersuchen also das Wertschöpfungspotenzial und die Wettbewerbsstellung der Unternehmen und wie diese in verschiedenen Marktumfeldern verteidigt werden können. Und drittens: Wir berücksichtigen alle Stakeholder. Investitionen werden so getätigt, dass - einfach ausgedrückt - jeder ausgegebene Franken mehr als einen Franken an Wert zurückbringt.