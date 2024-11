Zuvor war Dover Executive Vice President und Leiter der Aktienteams sowie Chief Investment Officer der Emerging Markets Equity Group bei Franklin Templeton. Er gründete und leitete auch Bradesco Templeton Asset Management (BTAM). Vor seinem Eintritt bei Franklin Templeton 1997 war er Portfoliomanager bei Vanguard und arbeitete für Towers Perrin Consulting in New York, London und San Francisco. Im Laufe seiner Karriere lebte Dover in China, Europa, Brasilien und den USA. Er hat einen B.A. vom Lewis and Clark College, einen M.B.A. von der Wharton School der University of Pennsylvania und ist Chartered Financial Analyst (CFA). Er ist Mitglied des Kuratoriums des Lewis and Clark College und der Law School.