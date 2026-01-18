Die EU-Botschafter haben sich einem Insider zufolge am Sonntagabend noch nicht auf ‌die Verhängung ‌neuer Gegenzölle für die USA geeinigt. Wenn es keine Einigung mit den USA in der neuesten Runde des ​Zollstreits wegen Grönland geben sollte, würden ‌allerdings die bereits im ‌Juli designierten Gegen-Strafzölle im Volumen von 93 Milliarden Euro etwa für US-Bourbon, Flugzeugteile, Sojabohnen und Geflügel automatisch am 6. Februar in Kraft treten, sagte ein EU-Diplomat zu ⁠Reuters.