Das zeigt eine am Freitag vom Bundesrat veröffentlichte Studie des Wirtschaftsprognoseinstituts BAK Economics, die im Auftrag der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) erstellt wurde. Der Vergleich zwischen Entlastungspaket und Steuererhöhung zeigt laut den Autoren, dass die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen ohne Sparpaket kurz- und mittelfristig schlechter wären als mit.