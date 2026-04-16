Verwaltungsratspräsident Olla Rollén erklärte in der Mitteilung, dass man das Ergebnis der Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht sehr ernst nehme: «2025 war ein besonderes Jahr, das besondere Lösungen erforderte, um den Unternehmenswert zu schützen. Der Verwaltungsrat betrachtet dies als einmalige Situation in einem sehr anspruchsvollen Umfeld und hält weiterhin an einer klar leistungsorientierten Vergütungspolitik fest.»