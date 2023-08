Ein umwelt- und klimafreundlicher Umbau der Wirtschaft findet in Deutschland grossen Rückhalt, löst aber auch Sorgen vor einem sozialen Abstieg und Wohlstandsverlusten aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Donnerstag vom Umweltbundesamt (UBA) vorgelegte repräsentative Umfrage. Demnach sprechen sich 91 Prozent für den Umbau aus. Drei Viertel der Befragten befürchten aber zugleich, dass sich dadurch die Schere zwischen Arm und Reich vergrössert. 39 Prozent haben Angst vor sozialem Abstieg durch den Umbau. Die Menschen hätten das Gefühl, dass dringend gehandelt werden müsse, sagte UBA-Präsident Dirk Messner in Berlin. Sie hätten aber gleichzeitig die Sorge, ob das alles sozial und wirtschaftlich gut zusammengehe.