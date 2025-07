Die Rolle der US-Währung für das Weltfinanzsystem sei zwar zu bedeutend und zu wichtig, als dass es zu einer abrupten Veränderung kommen könnte, sagte der Chefvolkswirt der Münchener Rück, Michael Menhart, bei einer Veranstaltung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag. Letztlich gehe es allerdings um eine Frage des Vertrauens und insbesondere eine Frage des Vertrauens in die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve. «Natürlich gibt es ein Risiko, wenn sich nach und nach die Welt fragen wird: Ist es denn wirklich so, dass die Fed unabhängig entscheiden kann oder nicht?», sagte der Ökonom. Vertrauen lasse sich leicht verspielen und sei nicht so leicht wieder zurückzugewinnen.