Nach Ansicht von Jost, der am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) an der Universität Luzern forscht, würden die Expertenvorschläge das Bankensystem nicht sicherer machen: «Im Gegenteil, das System würde unsicherer.» Die Vorschläge seien kontraproduktiv, sagte Jost in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung» (Montagausgabe). «Man erhöht die Subventionen der Banken und versucht Retuschen im Too-big-to-fail-Regime, obwohl sich gezeigt hat, dass dieses Regime nicht funktioniert.»