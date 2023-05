Name: Martin Hellwig (74)

Position: Emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und Professor für Volkswirtschaft an der Universität Bonn.

Ausbildung: Hellwig studierte in Marburg und Heidelberg Volkswirtschaftslehre und Geschichte und promovierte 1973 in den USA am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Wirtschaftswissenschaften.

Karriere: Nach Forschungsjahren an den Universitäten Stanford und Princeton wurde Hellwig 1977 Professor an der Universität Bonn. 1987 folgte er dem Ruf an die Universität Basel, wo er fast zehn Jahre als Professor der Nationalökonomie lehrte. Nach einem Abstecher nach Harvard wechselte er 1996 zurück nach Deutschland an die Universität Mannheim. 2004 wurde er Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und Professor an der Universität Bonn, wo er seit 2017 Emeritus ist. Neben seiner Arbeit als Professor war Hellwig in diversen Gremien aktiv, unter anderem als Vorsitzender der unabhängigen Monopolkommission in Deutschland und oberster wissenschaftlicher Berater des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken. Nach der Finanzkrise 2008/2009 galt Hellwig als einer der angesehensten deutschen Ökonomen. Dazu hat auch das 2013 erschienene Buch "The Bankers’ New Clothes" beigetragen, das er mit Stanford-Professorin Anat Admati verfasste.