Asiatische Exporteure und Investoren dürften in den vergangenen Jahren einen «extrem grossen» Dollar-Berg angehäuft und so den Handelsüberschuss der Region mit den USA vergrössert haben, schrieben Jen und Joana Freire von Eurizon SLJ Capital am Mittwoch in einer Analyse. Angesichts der Verschärfung von Donald Trumps Handelskrieg könnten einige asiatische Investoren nun grosse Teile ihrer Gelder zurückholen oder ihre Absicherung gegen einen schwächelnden Dollar verstärken. Dies könnte einen Exodus aus der Reservewährung auslösen.