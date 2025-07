Wenn man konsequent sein will, müsste man eine analoge Steuer auch auf das Auto erheben, oder?

Ja, in der reinen Theorie. Es wäre kohärent, alle dauerhaften Güter - das eigene Auto, die Möbel und so weiter – ähnlich zu besteuern wie den Eigenmietwert. Aber ein Eigenheim hat halt eine ganz andere Grössenordnung als ein Auto oder eine Inneneinrichtung. In der Schweiz sind die privaten Immobilien mehr als zehnmal so viel wert wie der gesamte Fahrzeugpark. Zudem sind Immobilien viel langlebiger. Der Verwaltungsaufwand für eine vergleichbare Steuer auf andere dauerhafte Güter stünde in keinem Verhältnis zum Ertrag. Es gibt in der Praxis ja für jede Steuer irgendwo eine Bagatellgrenze.