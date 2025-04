Der Handelskrieg zwischen den USA und China schürt die Sorge vor einer Talfahrt der weltweiten Konjunktur. «Eine globale Rezession ist nicht mehr auszuschliessen», sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. «Der globale Handelskrieg läuft sich warm.» China kündigte an, ab dem 10. April auf alle amerikanischen Waren nun ebenfalls einen zusätzlichen Zoll von 34 Prozent zu erheben - als Retourkutsche zu den Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump vom Mittwoch. Bisher habe China defensiv auf zurückliegende US-Zollerhöhungen reagiert, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. «Mit dem heutigen Gegenschlag Chinas ist es damit vorbei - der Handelskrieg zwischen den USA und China ist in vollem Gange.»