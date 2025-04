Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im ersten Quartal nur noch um 5,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum gewachsen sein, sagen die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten 57 Ökonomen im Schnitt voraus. Ende 2024 sprang noch ein Plus von 5,4 Prozent heraus. Für das laufende zweite Quartal soll es nur noch zu 4,5 Prozent reichen, ebenso für 2025 insgesamt. Die Regierung hat für das laufende Jahr erneut ein Wachstumsziel von rund fünf Prozent ausgegeben. Das Statistikamt will die Daten für das erste Quartal am 16. April veröffentlichen.