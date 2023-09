Die Inflationsrate in Deutschland ist nach Prognose von Ökonomen im September deutlich gefallen - auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine. Die Verbraucherpreise dürften im Schnitt nur noch um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zulegen, sagen die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Volkswirte von 13 Banken im Schnitt voraus. Im August lag die Teuerungsrate noch bei 6,1 Prozent. Kommt es so, wäre das der niedrigste Wert seit Februar 2022, als der russische Überfall auf die Ukraine begann. Das Statistische Bundesamt will am Donnerstag seine erste Schätzung dazu veröffentlichen.