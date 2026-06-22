Bei den Devisen erwarten die Befragten in den kommenden zwölf Monaten eine Aufwertung des Frankens zum Dollar und eine stabile Entwicklung zum Euro. Gegenüber dem Euro liegen die Consensuswerte für in drei Monaten unverändert bei 0,91 CHF/EUR und für in zwölf Monaten bei 0,90 CHF/EUR. Gegenüber dem US-Dollar liegen die Erwartungswerte für in drei Monaten bei 0,78 CHF/USD und für in zwölf Monaten bei 0,76 CHF/USD.