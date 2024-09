Die SNB hob die Zinssätze nach der Pandemie behutsamer an als andere wichtige Notenbanken und preschte dann im März mit einer Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent vor. Wenn die Auguren in Bezug auf die September-Entscheidung Recht behalten, wird die SNB die Zinssätze in diesem Jahr um insgesamt 75 Basispunkte gesenkt haben. Dies entspricht den Erwartungen an die Europäische Zentralbank. Die EZB nahm ihren Einlagensatz in laufenden Monat zum zweiten Mal in Folge um 25 Basispunkte zurück, im Dezember dürfte ein weiterer Schritt folgen.