Das Beschäftigungswachstum dürfte mit rund 64.000 neuen Stellen pro Monat im historischen Vergleich bescheiden bleiben. Die Arbeitslosenquote soll Anfang 2026 auf 4,5 Prozent steigen und das ganze Jahr über auf diesem Niveau verharren. Angesichts der hartnäckigen Inflation und des nur leichten Anstiegs der Arbeitslosigkeit dürfte die Fed nach einer Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt im Dezember die Zinsen im kommenden Jahr nur um einen weiteren halben Prozentpunkt senken, lautet die Prognose der Ökonomen. Die Federal Reserve (Fed) hatte ihren Leitzins im September und Oktober um insgesamt 0,50 Prozentpunkte auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent gekappt.