Die Nervosität an den Finanzmärkten wegen der Krise in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Euro-Zone dürfte vorerst hoch bleiben. Frankreichs Kreditkosten stiegen in den vergangenen Tagen erstmals über die von Griechenland, das 2012 im Zentrum der europäischen Staatsschuldenkrise stand. «Aber es ist mit keiner neuerlichen Euro-Krise zu rechnen», sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. «Die Schutzschilder der EZB sind hierfür zu mächtig.»