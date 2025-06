Angesichts zunehmender Versorgungsängste verteuerte sich Brent zu Wochenbeginn kurzzeitig um 5,7 Prozent auf 81,40 Dollar. Zuletzt lag der Preis bei knapp 77 Dollar. Die USA griffen am Wochenende iranische Atomanlagen an. Teheran könnte als Reaktion die Strasse von Hormus blockieren: Durch die Meerenge entlang der Südküste des Irans werden etwa 19 Millionen Barrel Öl täglich transportiert. Mehr als 80 Prozent davon landen in Asien, so die ING-Analyse. «Daher würde der Iran darauf achten, China nicht zu verärgern, indem er die Ölströme unterbricht», sagte Chefökonom Brzeski. «Ausserdem fliesst iranisches Öl auch durch die Strasse von Hormus.»