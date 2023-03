Die Bank Vontobel geht aktuell von zwei Szenarien aus, wie Reto Cueni, Chefökonom Vontobel darlegt. "Vorausschauend dürfte die SNB weiterhin ihre Zinsstrategie an die kommenden Inflations- und Konjunkturdaten knüpfen, wobei allen klar ist, dass weitere Verwerfungen an den Kapitalmärkten auch die SNB-Zinspolitik beeinflussen würden. Im 'normalen' Fall ohne weitere Verwerfungen an den Kapitalmärkten dürfte die Zinsspitze von 2 Prozent im Juni erreichen sein." Bei weiteren Problemen im Finanzsystem könnte andererseits bereits die aktuellen 1,5 Prozent den maximalen Leitzins darstellen.