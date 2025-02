Überschuss bei Quote von 15 Prozent

Die SNB hatte Anfang Januar basierend auf provisorischen Berechnungen für 2024 einen Gewinn von rund 80 Milliarden Franken in Aussicht gestellt. Die Nationalbank wird an ihre Aktionäre eine Dividendenzahlung in der laut Gesetz maximalen Höhe von 15 Franken pro Aktie auszahlen sowie insgesamt 3 Milliarden Franken an Bund und Kantone bezahlen. Die definitiven Zahlen werden am 3. März veröffentlicht.