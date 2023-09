Auch die Erwartungen zur Entwicklung am Schweizer Arbeitsmarkt sind in etwa gleich. Für das laufende Jahr wurde eine Arbeitslosenquote von 2,0 Prozent (alt: 2,1 Prozent) prognostiziert, für 2024 von unverändert 2,2 Prozent und für in fünf Jahren von 2,4 Prozent (2,3 Prozent). Die Lage am Arbeitsmarkt dürfte also im raueren Konjunkturumfeld stabil bleiben.