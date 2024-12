«Es gibt gute Gründe zu glauben, dass die Konjunktur im nächsten und übernächsten Jahr anziehen wird», sagte EZB-Chefökonom Philip Lane in einem am Freitag veröffentlichten Podcast. Doch «auch wenn der Konsum jetzt steigt, könnte es eine kleine Verzögerung geben, da in einer Welt der Ungewissheit einige womöglich mit ihren Konsumentscheidungen zögern.»