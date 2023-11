Es gebe derzeit kein konkretes Risikoszenario, sagte Ökonom Achim Truger am Mittwoch in Berlin. Anpassungen der Konjunkturprognosen seien nicht nötig. Ähnlich äusserte sich die Vorsitzende des Expertengremiums, Monika Schnitzer: Es gebe kein Krisenszenario wie in den 1970er Jahren mit Öl-Knappheiten. Deswegen sei sie «milde zuversichtlich», sollte der gegenwärtige Konflikt zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen sich nicht auf andere Staaten ausweiten.