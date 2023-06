Weil die chinesische Wirtschaft bei der Aufholjagd nach der Corona-Krise nicht mehr so schnell vorankommt, erhält sie Schützenhilfe von der Notenbank. Sie kappte am Donnerstag den Referenzzins für einjährige Darlehen an einige Finanzinstitute (MLF) auf 2,65 von zuvor 2,75 Prozent. Die Zentralbank in Peking drehte damit erstmals seit zehn Monaten an diesem Schlüsselsatz. Damit sollen die Kreditkosten für Firmen gedrückt werden. Nächste Woche könnten weitere Schlüsselzinsen gesenkt werden. Hintergrund der Lockerungsmassnahmen ist die schleppende Konjunkturerholung.