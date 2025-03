Der Ausblick auf die künftige Lage am schweizerischen Arbeitsmarkt hat sich leicht eingetrübt. Der Consensuswert für die Arbeitslosenquote liegt für 2025 neu bei 2,8 Prozent nach 2,7 Prozent in der Dezember-Umfrage. Für 2026 und auch auf die lange Frist wird ebenfalls mit einer Quote von 2,8 Prozent gerechnet.