Die Prognose für das unbereinigte BIP-Wachstum liegt neu bei 1,1 Prozent für dieses bzw. 1,3 Prozent für das kommende Jahr, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Vor drei Monaten wurde der Schweizer Wirtschaft noch ein deutlich stärkeres Wachstum von 1,6 Prozent zugetraut.