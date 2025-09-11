Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank

«Die US-Inflationsentwicklung ist bedenklich. Dies gilt nicht so sehr, wenn die Preise gegenüber dem Vorjahr verglichen werden, als vielmehr im direkten Monatsvergleich. Hierbei geht es um 0,4 Prozent nach oben. Das ist immerhin der stärkste Anstieg seit Jahresbeginn. Lebensmittelpreise ziehen im Monatsvergleich um 0,5 Prozent an. Und auch in der Entwicklung im Jahresvergleich gilt: Seit den Frühjahrsmonaten legen die Inflationsraten wieder sukzessive zu. Und auch die Kernrate liegt nun den zweiten Monat in Folge wieder über der Marke von drei Prozent. Die höheren Zölle manifestieren sich darin.»