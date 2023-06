Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,3 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten allerdings mit einem Anstieg von 0,6 Prozent gerechnet. Im März hatte es noch ein spürbares Minus von revidiert 2,1 Prozent gegeben. Analysten sagten in ersten Reaktionen zu den Daten: