Das Bruttoinlandsprodukt legte im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet nur noch um 1,6 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten ein Plus von 2,4 Prozent erwartet. Im Vorquartal hatte es noch einen Zuwachs von 3,4 Prozent gegeben. In ersten Reaktionen hiess es dazu: