Analysten der Dekabank

«Äusserungen von Friedrich Merz, dass es unter anderem zu einer Neuausrichtung bei der Sicherheitspolitik in Europa kommen muss, mit einer verringerten Abhängigkeit von den USA, stützen die Erwartungen auf deutlich höhere Haushaltsdefizite in Deutschland und Europa in den kommenden Jahren. Der Zollstreit mit den USA, der über Sorgen vor einem schwächeren Wirtschaftswachstum eher für bullische Impulse bei Euro-Anleihen gesorgt hat, dürfte aus Marktsicht damit eher im Hintergrund stehen. Da die Zeitachse bei der Umsetzung der Wende in der Sicherheitspolitik aber ungewiss ist, wird der Anstieg der Realrenditen trotz der im Raum stehenden astronomischen Zahlen zunächst zögerlich erfolgen. Dass er stattfinden wird, ist aus unserer Sicht aber sehr wahrscheinlich.»