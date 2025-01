Carsten Brzeski, globaler Leiter Macro ING Bank:

«Auch wenn dies in den letzten Wochen nicht deutlich angekündigt wurde, ist die heutige Entscheidung der EZB, den Leitzins um 25 Basispunkte zu senken, keine Überraschung. Trotz der etwas zäheren Gesamtinflation waren die Schwäche der Wirtschaft in der Eurozone sowie die feste Überzeugung der EZB, dass die Inflation wieder auf das Zielniveau zurückkehren wird, starke Argumente für die heutige Zinssenkung. Die Presseerklärung der EZB war in den wichtigsten Absätzen fast eine wortwörtliche Kopie der Erklärung vom Dezember. Der politischen Erklärung zufolge gibt es also keine Änderungen an der künftigen Leitlinie. Die EZB bleibt bei ihrem Ansatz, von Sitzung zu Sitzung zu handeln. Der Einlagenzinssatz von 2,75 Prozent ist jedoch immer noch restriktiv – zu restriktiv für den derzeit schwachen Zustand der Wirtschaft in der Eurozone. Der jüngste Anstieg der Anleiherenditen hat die Finanzbedingungen in der Eurozone ebenfalls verschlechtert. Auch wenn einige argumentieren, dass die Geldpolitik nur wenig zur Lösung struktureller Probleme beitragen kann, werden die politische Instabilität und Unsicherheit in vielen Ländern die EZB dazu zwingen, weiterhin die schwere Arbeit zu leisten. Solange der derzeitige Inflationsdruck im Laufe des Jahres voraussichtlich nachlassen wird, wird die Bank den derzeitigen Inflationsanstieg wahrscheinlich übersehen. Die Erfahrung, die EZB mit der langsamen Reaktion auf die steigende Inflation gemacht zu haben, wird die EZB zwar davon abhalten, ultraniedrige Zinsen einzuführen, doch der Wunsch, der Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein, bleibt ein zwingender Grund, die Zinsen so schnell wie möglich wieder auf neutral zu bringen.»