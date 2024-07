Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank:

«Die Franzosen haben ihr erstes Urteil gefällt: Das Rassemblement National ist der Gewinner. Dies war im Vorfeld der Wahlen von den Demoskopen so vorhergesagt geworden. Auch mit dem zweiten Urnengang am kommenden Wochenende wird sich am Gesamtbild kaum etwas Nennenswertes ändern. (...) Was eine Regierung des RN für die Europäische Union bedeutet, bleibt derweil abzuwarten. (...) Es wäre also möglich, dass sich das RN in einer Regierung als weniger radikal erweisen würde als befürchtet. So war es in Italien, wo sich Giorgia Meloni der rechten Fratelli d'Italia als bisher gemässigt entpuppt. (...) Dass die Frankreichwahlen derweil ein langes Echo an den Finanzmärkten haben, ist unwahrscheinlich.»