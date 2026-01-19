Thu Lan Nguyen, Analystin bei der Commerzbank:

«Die Alarmglocken für den Dollar läuten. (...) Zahlreiche Handelspartner haben sich auf deutliche Konzessionen eingelassen, darunter auch die EU. Doch genau dieser Erfolg könnte der US-Regierung zum Verhängnis werden, sollte sie hierdurch ermutigt werden, das Zollinstrument bis zum Äussersten auszunutzen. Die Gefahr steigt, dass sie irgendwann eine Grenze überschreitet, an der die Handelspartner sich nicht mehr erpressen lassen und beigeben, sondern mit Gegenmassnahmen zurückschlagen. Und es steht zu befürchten, dass diese Grenze mit dem Fall Grönland bei der EU erreicht wurde.»