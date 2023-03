Christoph Weil, Analyst Commerzbank:

"Die Kernteuerungsrate dürfte erst im Juli den Hochpunkt erreichen und auch danach nur langsam zurückgehen. Inzwischen dürften die Unternehmen zwar einen Grossteil der energiepreisbedingten Verteuerung der Produktion an die Verbraucher weitergegeben haben. Aber nun steht mit den kräftig steigenden Löhnen eine neue Teuerungswelle ins Haus. Diese wird insbesondere die Preise für Dienstleistungen weiter in die Höhe treiben. Die EZB hat zuletzt wiederholt betont, dass sie aktuell vor allem auf die Kernteuerungsrate schaut. Die Inflationszahlen für Februar werden sie also in ihrem Vorhaben bestätigen, die Zinsen auf ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung im Mitte März weiter deutlich zu erhöhen. Wir rechnen mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte, der voraussichtlich weitere Schritte folgen werden."