Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank:

«Fed-Chef Jerome Powell überraschte derweil während der Pressekonferenz: Eine Zinssenkung im Dezember sei keine abgemachte Sache. Der Notenbanker verwies dabei auf die geringe Anzahl von Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Darüber hinaus stochert die Fed aufgrund des Regierungsstillstandes im Nebel. Es fehlen die relevanten Daten für die Ausrichtung der Geldpolitik. Jerome Powell verwies auch auf die unterschiedlichen Meinungen zur Ausrichtung des geldpolitischen Kurses im Offenmarktausschuss. Die fehlenden Daten machen den Währungshütern das Leben derzeit schwer. Es scheint so, dass die Fed im Zweifelsfalle wohl lieber auf eine Zinssenkung im Dezember verzichtet als aufgrund einer unzureichenden Datenlage eine falsche Entscheidung zu treffen.»