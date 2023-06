"Zusammen machen beide Effekte etwa 1,3 Prozentpunkte aus", sagte der Ökonom des Vermögensverwalters Bantleon, Jörg Angelé. Dafür dürften viele Lebensmittel im zu Ende gehenden Monat billiger geworden sein, was einen stärkeren Inflationsanstieg verhindere. "Unter anderem hatten Anfang des Monats alle grossen Händler angekündigt, stark gesunkene Erzeugerpreise für Molkereiprodukte an die Kunden weiterzugeben", sagte Angelé. Bei Milch, Joghurt, Sahne, Käse und anderen Produkten habe es Preisabschläge von bis zu 15 Prozent gegeben. Darüber hinaus seien auch die Preise für Strom und Gas wohl nicht gestiegen, während auch bei Haushaltsgütern sowie Restaurants und Hotels der Preisdruck nachgelassen habe. "Die Preise steigen hier zwar noch, allerdings viel weniger stark als vor Jahresfrist", sagte der Ökonom. "Die inflationsdämpfenden Effekte sind in Summe fast so gross wie die inflationstreibenden Effekte von 9-Euro-Ticket und Tankrabatt."