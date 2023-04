Laut einer Umfrage unter Ökonomen in Deutschland soll die EZB die Zinsen trotz Bankenbeben weiter anheben. 67 Prozent sind dafür, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts unter 132 Wirtschaftsprofessorinnen und -professoren hervor. 21 Prozent sind für eine Beibehaltung des gegenwärtigen Zinsniveaus, während nur drei Prozent eine Zinssenkung befürworten. Die EZB hat zuletzt im März ihren Leitzins von 3,0 auf 3,5 Prozent angehoben, um die Inflation in der Euro-Zone einzudämmen.