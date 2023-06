Nach Darstellung von Fed-Direktor Philip Jefferson würde es eine Pause nach der Erhöhungsserie erlauben, weitere Wirtschaftsdaten zu sichten. Später könne die Zentralbank dann entscheiden, was an zusätzlicher geldpolitischer Straffung noch nötig sei. "Eine Entscheidung, unseren Leitzins bei einer kommenden Sitzung konstant zu halten, sollte nicht so interpretiert werden, dass wir den Zinsgipfel in diesem Zyklus erreicht haben", betonte Jefferson jüngst, der für das Amt des Vizechefs der Zentralbank nominiert ist.