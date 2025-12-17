Die im Rahmen des sogenannten KOF Consensus Forecast befragten Ökonomen rechnen für 2026 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandprodukts (BIP, sportbereinigt) von 1,0 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die Prognose ist somit gegenüber der September-Umfrage unverändert und deutet auf ein unterdurchschnittliches Wachstum hin.