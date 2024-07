Die SNB war die erste grosse Zentralbank eines hochentwickelten Landes, die in diesem Jahr mit der Lockerung der Geldpolitik begann. An der geldpolitischen Sitzung im März und Juni hatte die SNB den Leitzins jeweils um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Zudem konnte der Zinserhöhungszyklus in der Schweiz vor anderen globalen Notenbanken gestoppt werden. Das liegt vor allem daran, dass die Schweiz einen der niedrigsten Inflationsschübe der Welt verzeichnete.