Mark Wall, Chefökonom Europa von der Deutschen Bank:

«Dies ist ein bedeutender Moment. Es handelt sich nicht nur um die erste Zinserhöhung der EZB seit 2023, sondern auch um die erste Zinserhöhung einer der großen globalen Zentralbanken als Reaktion auf den Energieschock. Die EZB erklärt, dass eine Strategie des „Durchschauens“ keine wirksame Antwort darstellt. Die Frage ist, wie weit dieser Straffungszyklus noch gehen kann. Unsere Antwort lautet: nicht weit. Es besteht zwar ein Aufwärtsrisiko für die Inflation, aber auch ein Abwärtsrisiko für das Wachstum. Eine weitere Zinserhöhung im September, und dann ist Schluss.»