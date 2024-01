Die Notenbank tastete die Leitzinsen zuletzt auf drei Sitzungen in Folge nicht an, nachdem sie die Geldpolitik zuvor teilweise aggressiv gestrafft hatte. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass sie auch auf der Sitzung am Monatsende stillhalten und erst im Frühjahr auf eine erste Zinssenkung zusteuern wird.